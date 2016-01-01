شروط التكليف بوظائف موجهين بإدارات بورسعيد التعليمية .. تفاصيل



وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد



أعلن الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد البدء من الأربعاء 12 فبراير 2020 تلقى طلبات الراغبين فى التقدم لشغل وظائف موجهين بالإدارات التعليمية المختلفة التابعة لمديرية تعليم بورسعيد.



وقال باهى فى تصريحات خاصة، إن الترشح للوظائف يكون من بين موجهى المواد الدراسية المختلفة، الراغبين فى التوجيه بالصفوف الأولى بالإضافة إلى معلمي الفصل الحاصلين على مؤهل عال تربوى ومعلم أول أو معلم خبير أو كبير معلمين ممن قاموا بالتدريس للصفوف الأولى بالنظام الجديد والمتابعين من حقه التعليم الابتدائى على أن يكون حاصل على مؤهل عالى تربوى.





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وأوضح باهى أن شروط التقدم لشغل الوظيفة، أن يكون من شاغلى وظيفة معلم خبير للمرشحين لتولى وظيفة موجه أول بالمديرية والإدارة التعليمية، وان يشغل وظيفة معلم أول أ على الاقل و ان يكون تقرير الكفاءة لايقل عن كفئ على مدار عامين متتاليين.وشدد وكيل تعليم بورسعيد، على أنه لا يجوز لمن أحيل إلى محاكمة تأديبية وقت تقديم الطلب أو صدور الأمر التنفيذى التقدم للوظيفة، بالإضافة الى من وقع عليه جزاء الخصم 10 ايام أو جزاء أشد من ذلك.ونوه باهى إلى أن الباب سيفتح لمدة أسبوع وفق الفاكس الوارد من الإدارة العامة لرياض الأطفال والتعيم الأساسى بالوزارة اعتبارا من 12 فبراير 2020.وأكد وكيل تعليم بورسعيد، أن لجنة مشكلة من موجهى عموم الرياضيات واللغة العربية ومدير التعليم الابتدائى ومدير التوجيه الفنى ومدير شئون العاملين ومدير عام الادارة القانونية برئاسة مدير المديرية ستقوم بالمقابلة الشخصية للمتقدمين.ولفت باهى إلى أن المستندات المطلوبة طلب شغل الوظيفة وصحيفة أحوال الكترونية وأفاد بأن المرشح على رأس العمل وصورة من بطاقة الرقم القومى.