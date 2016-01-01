تعرف على كيفية التقديم لموقع التوظيف لمتحدثي اللغات بمشاركة ألسن عين شمس



كلية الالسن كلية الالسن



تستعد شركة lingua talent ، التي تعد أول منصة إلكترونية في الشرق الأوسط لخدمة متحدثي اللغات بشكل متخصص لتوظيفهم، لتنظيم المؤتمر الأول للغات والسياحة في مصر،بالحرم اليوناني بالجامعة الامريكية، مطلع أبريل القادم، بمشاركة كلية الألسن بجامعة عين شمس كشريك تعليمي، إضافة إلي ٤٠ شركة من كبري الشركات الدولية في مجالات الترجمه، الإتصالات، التدريب، السياحه والطيران، وعدد من كليات اللغات في مصر منهم كلية الألسن بجامعة عين شمس، بحضور عدد من الخبراء ، المتخصصين والآكاديميين في مجال اللغات.



وتعد lingua talent، إحدى الشركات الناشئة التي تم تأسيسها مطلع عام ٢٠١٩، تمتلك وتدير المنصة التجارية الأولى لتوظيف متحدثي اللغات، وتعد "لينجوا تالنت" رائدة في سعيها لإيجاد نقطة التقاء وتواصل بين الشركات و خريجي اللغات لتوفير وظائف بجودة عالية وتقليل معدلات البطالة في مصر، وفق توجهات الدولة المصرية خلال إستراتيجية ٢٠٣٠.



كما تقوم "لينجوا تالنت" بنتظيم المعارض وملتقيات التوظيف لخدمة طلبة وخريجي اللغات وتأهليهم وتقديمهم لسوق العمل، من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: https://www.facebook.com/linguatalenteg/

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وفي هذا السياق تقوم "لينجوا تالنت" بعقد الشراكات الفعالة مع الأطراف المعنيين وتقديم الاستشارات التوظيفية اللازمة لتحقيق أهدافها.كذلك تقدم الشركة العديد من فرص التدريب والتطوير لمعامل اللغات وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات، بالتعاون مع خبراء متخصصين في سوق العمل، إضافة إلى الإستشارات الآكاديمية المتخصصة مع كبريات كليات اللغات في مصر على رأسهم كلية الألسن بجامعة عين شمس.جدير بالذكر أنه يمكن التواصل للتسجيل في المؤتمر من خلال طرق الاتصال الرسمية:الويب سايت: www.linguatalent.com & https://languagestourismjobs.events/الايميل: mohamed.attwa@linguatalent.com