أفادت وكالة رويترز بأن الجيش الأمريكي أعلن عن قفزة كبيرة في ارتفاع عدد مصابي الضربة الإيرانية على القاعدتين الأمريكيتين في العراق الشهر الماضي.
وقالت رويترز إن الجيش الأمريكي سجل ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الصدمات الدماغية المؤلمة جراء الهجوم الإيراني.
ووصل عدد الحالات إلى أكثر من 100 حالة مقارنة بـ 64 حالة تم الإبلاغ عنها مسبقًا.
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التعليقات على ارتفاع كبير في عدد مصابي الجيش الأمريكي في هجوم إيران الصاروخي
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