هنتعشى إيه النهاردة .. فطائر الجبنة وبان كيك بطاطس وكوكتيل فواكه بالسيرب

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صورة الخبر: فطائر الجبنة
فطائر الجبنة


تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".

ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء

طريقة فطائر بالجبنة للشيف شربيني
مقادير فطائر بالجبنة
دقيق لبن بودرة
خميرة
زيت
رشة ملح
رشة سكر
جبنة
بيض
ماء
طريقة عمل فطائر بالجبنة
* اخلطي الدقيق مع اللبن البودرة والسكر والملح والخميرة
* ضيفي الماء واعجني حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة
* افردي العجينة باستخدام نشابة على سطح مرشوش بالدقيق وقطعيها دوائر
* ادهني العجينة بالبيض المخفوق ثم ضعي الجبنة واغلقيها
* رصيها في صينية فرن رشي عليها حبة البركة وادهني وجهها بالبيض وادخليها فرن ساخن حتى تنضج ثم قدميها

طريقة عمل بان كيك بطاطس لنجلاء الشرشابى
مقادير بان كيك بطاطس
2 كوب بطاطس مسلوقة مهروسة
بصل
3 بيضة
2 ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ثوم مفروم
فلفل أخضر رومى
فلفل أخضر حار
عصير ليمونة
نصف كوب لبن
ملح فلفل أسود
زيت
جبنة مبشورة

طريقة عمل بان كيك بطاطس
* إخلطى البصل والملح والفلفل الأسود والكمون
* ضيفى الثوم والفلفل الرومى والحار وعصير الليمون
* ضيفى الدقيق والبيكنج بودر ثم ضيفى البيض واللبن والبطاطس
* ضعى القليل من الزيت فى طاسة ثم صبى الخليط على شكل أقراص على نار هادئة
* إتركيها لتتماسك ثم إقلبيها على الوجه الآخر ثم ضيفى الجبنة المبشورة على الوجه وقدميها

طريقة عمل كوكتيل فواكه بالسيرب لنجلاء الشرشابى
مقادير كوكتيل فواكه بالسيرب
موز
فراولة
برتقال
كمبوت أناناس
شربات
رمان
الوجه
كريم شانتى
طريقة تحضير كوكتيل فواكه بالسيرب
* قطعى الفراولة مع الموز وكمبوت الفاكهة
* أزيلى جلد البرتقال وقطعيه وأضيفيه
* أضيفى شربات الرمان المنكه وقلبى
* صبى الخليط فى كاسات وزينى الوجة بالكريم شانتى وقدميه

المصدر: elbalad

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