هنتعشى إيه النهاردة .. فطائر الجبنة وبان كيك بطاطس وكوكتيل فواكه بالسيرب



فطائر الجبنة فطائر الجبنة



تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".



ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء



طريقة فطائر بالجبنة للشيف شربيني

مقادير فطائر بالجبنة

دقيق لبن بودرة

خميرة

زيت

رشة ملح

رشة سكر

جبنة

بيض

ماء

طريقة عمل فطائر بالجبنة

* اخلطي الدقيق مع اللبن البودرة والسكر والملح والخميرة

* ضيفي الماء واعجني حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة

* افردي العجينة باستخدام نشابة على سطح مرشوش بالدقيق وقطعيها دوائر

* ادهني العجينة بالبيض المخفوق ثم ضعي الجبنة واغلقيها

* رصيها في صينية فرن رشي عليها حبة البركة وادهني وجهها بالبيض وادخليها فرن ساخن حتى تنضج ثم قدميها

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