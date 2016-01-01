مؤمن زكريا: لم أحصل على دعم مادي يناسب مع ما قدمته للأهلي



مؤمن زكريا مؤمن زكريا



أكد مؤمن زكريا نجم الأهلي، أنه لم يحصل على الدعم المادي والمعنوي الذي يناسب ما قدمه للنادي بعد الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الملاعب.



قال مؤمن زكريا، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، "لم ألقَ الدعم المادي والمعنوي بالقدر الذي خدمت به الأهلي، لا أرغب في الحديث عن أي شيء يغضب الجماهير مني".



وتابع مؤمن زكريا "أشكر الجماهير عمومًا على دعمها وخاصة جماهير الأهلي التي تساندني دائمًا، وأتمنى العودة لهم في أقرب وقت".

