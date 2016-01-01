مش هتكلفك 100 جنيه.. هدايا رائعة لـ عيد الحب.. صور



هدايا رائعة لـ عيد الحب هدايا رائعة لـ عيد الحب

مع اقتراب عيد الحب الموافق 14 فبراير من كل عام، والذي اعتاد خلاله كثير من الأشخاص ولا سيما الأحباب و المرتبطين بعلاقة حب سواء خطوبة أو زواج، على تبادل الهدايا سواء المادية أو المعنوية، ومن خلال هذا التقرير نستعرض الهدايا التي يمكن أن تقدمها في عيد الحب ولا تتعدى الـ 100 جنيه.



- كتاب



هناك الكثير لديهم هواية القراءة، ويعتبرها البعض عادة يومية لا يمكن الاستغناء عنها، فيمكن أن تبحث عن الكتاب المفضل لشريك الحياة، لشرائه وتقديمه له في عيد الحب دون أن يكلف الأمر أكثر من 100 جنيه.

- نوت بوكهناك البعض الأخر يحب عادة الكتابة لتدوين المهام اليومية، أو أنه يمتلك هواية كتابة الخواطر، فالنوت بوك هي أفضل الهدايا لهذا الشخص، وبتكلفة بسيطة.- ما يخص الهاتف المحمولكل شخص منا يحتاج لشيء ما يخص الهاتف المحمول، إما الشاحن او سماعة او جراب، فيمكنك أن تبحث ما يفتقده شريك حياتك والبحث عنه، وتقديمها له في عيد الحب، حتى يستفاد به.اقرأ ايضًا:قبل عيد الحب .. 5 نصائح ذهبية تساعدك في اختيار شريك حياتك- محفظةيحتاج الشباب والفتيات إلى محفظة لحفظ الكارنيهات او النقود، فيمكن أن تكون المحفظة الشبابية هدية قيمة ولا تتعدى الـ 100 جنيه.- سكارفيحتاج الطقس البارد ان نرتدي سكارف يليق مع الملابس الشتوية الأنيقة لذا الاسكارف واحد من الهدايا المناسبة في هذا التوقيت.- ماج حراريكل الأشخاص العاملين او من يذهبون إلى ممارسة الرياضة صباحا أو من يذهبون إلى الجامعة، يحتاجون إلى الماج الحراري، لحفظ المشروب المفضل لهم، ولاسيما الأشخاص أصحاب المواعيد المتأخرة.- جواربالجوارب أو "الشرابات" شيء لا غنى عنه عند كل الأشخاص الشباب منهم والفتيات، فهي هدية ذات نفع ولا تتكلف الكثير، ولاسيما أن هنا بعض الشرابات في الوقت الحالي برسومات كارتونية مفضلة لدى جميع الأذواق.- حزامالحزام واحد من الأشياء الثانوية التي لا يخلو منه أي دولاب، ولا يتكلف الـ 100 جنيه.- أدوات العناية بالجسميستخدم الشباب والفتيات منتجات العناية بالجسم، سواء عند الحلاقة أو بعد الاستحمام، بإمكانك أن تبحث عن الشيء المفضل لدى شريك الحياة وتقوم بتغليفه وتقديمه له.







