حرقان المعدة والقولون.. أعراض وأسباب وعلاجات غير متوقعة



حرقان المعدة والقولون حرقان المعدة والقولون



يعاني الكثير من حرقان المعدة والقولون، وهي احد الامراض التي يشكو منها العديد منا وقد يكون ذلك بسبب العاات الغذائية الخاطئة والتي تسبب حرقان المعدة والقولون .







واشارت الدراسات ، إلى أن حرقان المعدة والقولون تتفاقم بسبب سوء التغذية. في الواقع ، يمكن منع ما يصل إلى 70 في المائة حيث انه يصيبك بخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والذي تكون بدايته حرقان المعدة والقولون.

قد يعجبك أيضا...

الأطعمة التي تسبب عادة مشاكل في الجهاز الهضمي وحرقان المعدة والقولون :الألبان ، وخاصة في الأشخاص الذين يعانونالغلوتينمثل الباذنجان والفلفل الحلو والطماطمالكحول يمكن أن يهيج الجهاز الهضمي والمعدة والأمعاء ، مما تسبب في حرق المعدة وغيرها من القضايا وتشمل الأعراض حرقان المعدة والقولون· تشنجات· الانتفاخ· غاز· امساك· اسهالحرقة المعدة والقولون العصبيالقولون هو جزء من الأمعاء الغليظة ، وهي جزء من الجهاز الهضمي. بعد أن يتم تكسير الطعام في المعدة وامتصاصه في الامعاء الدقيقة ،مما يسبب حرقة المعدة والقولون العصبي، حيث يتم تمرير المواد الغذائية غير القابلة للهضم من خلال القولون القولون هو المسؤول عن امتصاص أي بقايا من المياه والأملاح والفيتامينات من المواد الغذائية وتكثيفها في البراز، ثم تنتقل المادة البرازية من القولون السيني إلى المستقيم، حيث يتم احتجازها قبل أن تفرز كنفايات.لم يتوصل الباحثون الى اسباب حقيقية حرقة المعدة والقولون العصبي ولكن هناك احتمالات الاصابة بالبكتيريا المسببة للمرضالنزلات المعوية .تأثير من بعض الادوية .الحساسية من بعض الاطعمة .اسباب وراثية .الضغط النفسي والعصبي والتوتر .المهيجات التي قد تزيد من حرقة المعدة والقولون العصبي :البصل والثوم النيء ، والبهارات والتوابل ، والباذنجان والملفوف والكرنب والملوخية واللوبياء والعدس والفول والحمص والطماطم بقشورها .الضغوط النفسية والعصبية والقلق .المشروبات الغازية والقهوة والشاي والحليب واللبن .بعض انواع الادوية .التعرض لتيارات الهواء البارد .تناول الوجبات الكبيرة والدسمة .حرقة المعدة والقولونويعد القولون عرضة للالتهابات والاضطرابات الالتهابية التي يمكن أن تسبب حرقة المعدة والقولون وذلك بسببحميةضغط عصبىنمط الحياةالأدويةعندما يكون القولون في صحة جيدة ، فسيؤدي ذلك إلى إزالة الهدر الذي لم يعد جسمك بحاجة إليه. ومع ذلك ، ويقلل من حرقة المعدة والقولوناما عن علاج حرقة المعدة والقولون هو مضغ الطعام وتنعيمه والاقلال من تناول القهوة والشاي .تجنب الاطعمة المسببة لحرقة المعدة والقولون العصبي مثل الحمص والفلافل والعدس والفول والفلفل الحار والتوابل والدهون والمخللات والاقلاع عن تناول المشروبات الروحية والتدخين والمخدرات والتخلص من الاضطرابات النفسية والقلق والتوتر .ويمكن التخلص من حرقة المعدة والقولون العصبي من خلال تجنب تناول المشروبات الغازية وتجنب مضغ العلكة المؤدية لابتلاع الهواء الاهتمام بتناول الفواكه والخضار الغنية بالالياف التي تساعد علي التخلص من حرقة المعدة والقولون العصبيعلاج حرقان المعدة والقولونوصف المعالج بالاعشاب والطب البديل مجدي الجندي خلطة علاج حرقان المعدة والقولون حرق يخلط مقادير متساوية من مطحون الزعتر والنعناع والزنجبيل والحلبة وبذور الكتان والكراوية واليانسون والمريمية والشمر وينقع ملعقة صغيرة من المخلوط في كأس ماء لمدة ربع ساعة ويحلى ثم يشرب كأس مرتين يوميا.