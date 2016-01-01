أنواع التهاب المفاصل .. أشهرها الروماتويدي والنقرس



أنواع التهاب المفاصل أنواع التهاب المفاصل

يعاني الكثير من أزمة التهاب المفاصل التي تصيب كبار السن والشباب أيضًا، حيث يشعر الشخص بتيبس المفاصل وتورمها عند تحريك المفصل أو لمسه، سواء باليدين أو الركبة، وهناك العديد من أنواع التهاب المفاصل لكن أشهرها التهاب المفاصل العظمي والتهاب المفاصل الروماتيدي .



أنواع التهاب المفاصل :



1-الالتهاب المفصلي اليفعي :

وهو نوع مجهول السبب، وكان معروف سابقًا باسم التهاب المفاصل الروماتيدي اليفعي، وهو يصيب الأطفال بشكل خاص تحت سن 16 سنة ويظلون يعانون منه لبضعة أشهر لكنه قد يستمر مع الكبار لفترات أطول قد تصل لسنين .

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2-التهاب الفقار المقسط :وهو يصيب فقرات العمود الفقري، ويجعل مفاصل العمود الفقري أقل مرونة وقد يتسبب هذا النوع من التهاب المفاصل في الوصول إلى وضعية التقوسإلى الأمام وقد يتطور الأمر ليصيب الضلوع مما يؤثر على عملية التنفس .اقرأ أيضًاتناول الفيتامينات .. 4 حلول لعلاج آلام المفاصل في الشتاءأعراض التهاب المفاصل الروماتيزمي3-التهاب المفاصل الإنتانيوهو عدوى تصيب أحد المفاصل، وقد تحدثهذه العدوى نتيجة انتقال الجراثيم في الدم من جزء في الجسم إلى جزء أخر، ويصيب التهاب المفاصل الإنتاني بشكل أكبر الرضع و كبار السن وعادة ما يصيب الركبتين .4-التهاب المفاصل التفاعليوهو يحدث أيضًا نتيجة عدوى في جزء الجسم ، وخاصة الأعضاء التناسلية و الأمعاء، وعادة ما يصيب التهاب المفاصل التفاعلي الركبتين والكاحلين و القدمين، وكان يسمى قديمًا باسم متلازمة رايتر .5-التهاب المفاصل الروماتويديوهو أشهر وأصعب أنواع التهاب المفاصل، فهو التهاب مزمن يؤثر على العديد من مفاصل الجسم وأنسجة الجسم في وقت واحد، وهو يعتبر من أمراض المناعة الذاتية ويصل تأثيره على الجلد، العين، القلب، الأوعية الدموية .اقرأ أيضًامنها العرقسوس والتوت.. أطعمة وأعشاب تعالج آلام المفاصلفى أقل من دقيقة.. حيل خارقة لعلاج التهاب المفاصل6-التهاب المفاصل الصدفيوهو من أنواع التهاب المفاصل الذي يصيب الأشخاص الذين يعانون من مرض الصدفية الجلدي، وبعد تشخيص المريض بالصدفية، يتم تشخيصه لاحقًا بالتهاب المفاصل الصدفي ، وعادة ما يشعر المصاب بألام المفاصل و تيبسها .7-التهاب مفاصل الإبهاموهو من أنواع التهاب المفاصل التي تصيب كبار السن بشكل خاص، ويحدث عندما يتم تآكل الغضروف من أطرراف العظام في الإبهام ، ويسبب ألم شديد في اليد مع التورم .8-الفُصال العظميوهو من أكثر انواع التهاب المفاصل شيوعًا، ويحدث عندما يتآكل النسيج الغضروفي المتواجد في نهايات العظام، وعادة مايصيب الركبتين و اليدين و العمود الفقري .9-النقرسوهو أحد أنواع التهاب المفاصل، حيث يشعر المصاب بألم وتورم بالقدمين وتحديدًا عند قاعدة إصبع القدم الكبير، ويسبب ألم شديد في القدم والشعور بحرارة داخل الإصبع .أنواع التهاب المفاصل وعلاجها :تختلف طريقة علاج المفاصل وفقًا لإصابة المريض بأي نوع من أنواع التهاب المفاصل، لكن بشكل عام هناك طرق شائعة لعلاج انواع التهاب المفاصل وهي :-المسكنات : وهي لا تعالج أنواع التهاب المفاصل لكنها تسكن الألم فقط-المضادات الحيوية : وهي تساعد على تقليل الألم والالتهاب، لكن يجب تناولها تحت إشراف طبيب-الكريمات : فهناك العديد من أنواع المراهم و الكريمات المخصصة لعلاج أنواع التهاب المفاصل-العلاج الطبيعي : وهو أكثر ما يفيد المريض في حال الإصابة بأي نوع من أنواع التهاب المفاصل وخاصة التمارين الرياضية لأنها تحسن العضلات المحيطة بالمفاصل .-الجراحة : وهي الحل الأخير الذي يلجأ له الطبيب وذلك في حالات معينة من أنواع التهاب المفاصل وذلك لإصلاح المفصل أو استبداله .