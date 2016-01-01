3 مرات فى الأسبوع .. مشروب طبيعى للوقاية من العدوى وتعزيز المناعة



عصير البنجر عصير البنجر

قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، أن تقوية جهاز المناعة من الأمور التى لابد من مراعاتها و الأهتمام بها فهى أولى الخطوات التى تمنع اصابة الجسم بأى فيروس منتشر فى الجو.



ونصح استشارى الطب البديل، بتناول كوب يوميا من عصير البنجر أو ما يطلق عليه البعض"الشمندر"، حيث يعد البنجر مصدرًا للطاقة الطبيعية، فهو مليء بالكربوهيدرات، والكالسيوم، والحديد، وفيتامينات A و C. كما أنه مصدر للبيتاين، وهو أحد أنواع مضادات الأكسدة، ويعد أيضًا مصدرًا للمنجنيز والبوتاسيوم كما أنه يستعمل كغذاء مضاد للسرطان.



واضاف النادى،أن تناول كوب من عصير البنجر يوميا يساعد فى تعزيز جهاز المناعة و بالأضافة إلى ذلك يمد الجسم بالطاقة اللازمة و ينقى الجسم من السموم، فينصح بتناول كوب من عصير البنجر على أقل 3 مرات فى الاسبوع .

