غائم شديد البرودة .. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

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الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، غائم أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والغردقة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 2.2 إلى 2.7، والرياح السطحية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 2.2 إلى 2.7، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 18
شبين الكوم 9 18
طنطا 9 17
دمنهور 9 17
الإسكندرية 11 17
بلطيم 10 17
مطروح 11 16
السلوم 6 18
سيوة 5 18
بورسعيد 9 17
دمياط 10 17
الزقازيق 10 18
الإسماعيلية 8 18
السويس 9 17
العريش 8 18
رفح 7 17
رأس سدر 9 18
نخل 6 16
نويبع 11 20
طابا 10 18
كاترين 1 10
الطور 11 18
شرم الشيخ 11 20
الغردقة 9 20
مرسى علم 10 21
الفيوم 8 19
بنى سويف 8 19
المنيا 6 18
أسيوط 5 18
سوهاج 6 18
قنا 7 19
الأقصر 9 19
أسوان 9 20
أبوسمبل 9 20
الوادى الجديد 5 19
شلاتين 13 21
أبو رماد 14 22
حلايب 14 20
رأس حدربة 15 21

المصدر: elbalad

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