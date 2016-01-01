رأس الخيمة.. قصة إمارة احتلها 3 دول أجنبية وانتهت بانضمامها إلى الإمارات



راس الخمية راس الخمية



إمارة رأس الخيمة إحدى الإمارات التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتقع في أقصى شمال الجزيرة العربية وتطل على الخليج العربي والتي يتزامن ذكرى انضمامها للإمارات اليوم 10 فبراير 1972.







تعود تسمية رأس الخيمة نسبة إلى الخيمة التي كانت تنصبها الملكة الزباء على قمة جبل بينما ينسبها البعض لرحمة بن مطر القاسمي والذي يُعتقد أنه أول من أسس قوة للقواسم في الخليج.

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استوطنت رأس الخيمة منذ آلاف السنين وكانت قديمًا تسمى "جلفار"، وتقع في أقصى حدود المشرق العربي، وتجاورها إمارات أم القيوين والشارقة والفجيرة، كما ان لها حدود مشتركة مع سلطنة عمان بولاية خصب.احتلها البرتغاليون سنة 1518 واستعملوها كقاعدة لشن هجماتهم على مملكة هرمز خضعت بعدها للسيطرة الهولندية التي كانت على علاقة مع شاه فارس عباس الأول حاول شاه فارس نادر شاه بسط سيطرته على الخليج العربي ومنها جلفار ثم خضعت لحكم القواسم من عام 1722 وشكلت علاقة وثيقة مع السعودية في زمن صقر بن راشد القاسمي.وقعت رأس الخيمة كباقي ولايات الساحل المتصالح تحت السيطرة البريطانية وذلك بعد عدد من الحملات لكسر شوكة القواسم، انتهت بتوقيع معاهدة سلام عامة عام 1820 وفي عام 1971، حصلت الإمارات على استقلالها بعد انتهاء الحماية البريطانية عن الإمارات السبع والتوقيع على معاهدة صداقة بين هذه الإمارات والحكومة البريطانية.أرسلت رأس الخيمة خطابًا للمجلس الأعلى للاتحاد طالبة الالتحاق بالدولة في 23 ديسمبر 1971 فانضمت فعليًا إلى الاتحاد في 10 فبراير 1972 وانضم حاكمها إلى المجلس الأعلى للاتحاد.اشتهرت قديمًا بالحلقات العلمية التي أدارها علماء من نجد تواجدوا في رأس الخيمة أثناء الحملة البريطانية الأخيرة عليها سنة 1819م، واعتمد أهل الساحل على الزراعة وصيد الأسماك والغوص على اللؤلؤ، فقد كان أسطول الغوص يتكون من خمسين سفينة بينما في الداخل فيعملون في الرعي وزراعة النخيل ومن الصناعات التي اشتهرت بها رأس الخيمة قديمًا هي صناعة السفن الخشبية.