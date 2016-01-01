لمطالبتها العيش فى سلام.. أردوغان يسجن عجوز عمرها 70 سنة.. فيديو



أردوغان أردوغان



عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرًا يكشف تفاصيل سجن أردوغان لسيدة عجوز عمرها 70 عامًا، وتدعى السيدة رأيفة أيناتشى وتعيش فى قرية فقيرة، ورفعت لافتة كتب عليها نريد أن نعيش فى سلام فاعتقلتها شرطة أردوغان.



وأوضح الفيديو، أن القضاء التركى اعتبر اللافتة ترويجًا لمنظمة ارهابية فحكم بسجنها 3 سنوات، مشيرا إلى أن السيدة العجوز لا تعرف القراءة والكتابة فلم تجد من حكم أردوغان سوى الفقر والجهل والإهانة.



وأضاف التقرير، أنه حكم عليها بقضاء مدة الحكم كاملة دون إفراج صحى ودون رعاية صحية، ورغم تقديم أقاربها تقارير تفيد حالتها الصحية إلا انها بقيت بالسجن.

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وتابع التقرير الذى أذاعته فضائية "اكسترا نيوز"، أن رايفة ايناتشى تقتل ببطئ وقد لايمتد عمرها لترى نهاية للظلم.ولم تكن تلك هى الواقعة الاولى حيث عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا يكشف تفاصيل مقتل معتقل تركي برئ فى سجن أردوغان، والذى يدعى جوكهان اتشيك كولو، ويعمل مدرسًا فى إحدى المدارس، واعتقل بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن.ولفت التقرير إلى أنه سجن فى زنزانة ضيقة مع 4 معتقلين آخرين بتهم ملفقة وكاذبة.وأضاف التقرير، أنه بالرغم من تقديم السجين شهادات طبية تفيد بإصابته بالقلب إلا أن الشرطة أصرت على اعتقاله فى زنزانة ضيقة حتى فاجأته ازمة قلبية أثناء نومه فمات فى السجن.وتابع التقرير الذى أذاعته فضائية "اكسترا نيوز"، ان هيئة الشئون الدينينة رفضت صلاة الجنازة عليه وتم دفنه فى مقابر الخائنين، إلا أنه بعد عام ونصف من موته صدر حكم ببرائته من جميع التهم المنسوبة إليه.وقال التقرير إن هيئة حقوق الإنسان قالت إن وفاته بسبب التعذيب الذى لم يتحمله قلبه المريض.