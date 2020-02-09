قناة السويس: يوقع شراكة لإرسال الأموال للحسابات المصرفية

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قناة السويس: يوقع شراكة لإرسال الأموال للحسابات المصرفية

أعلن بنك قناة السويس عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة « Money Gram الدولية»، الرائدة عالميًا فى عمليات الدفع عبر P2P وتحويلات الأموال.

قال محمود شهاب الدين رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك قناة السويس، إن الشراكة تمكن عملاء Money Gram فى جميع أنحاء العالم من إرسال الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية للأصدقاء وأفراد الأسرة فى مصر حيث سيتمكن بنك قناة السويس من الاتصال بمنصة Money Gram المبتكرة لتقديم خدمات إيداع الحسابات الجديدة لجميع العملاء بشكل

سهل و بسيط و سريع.
وتابع: نظرًا لأن الاستراتيجية الرئيسية حول العالم هى توسيع خدمات إيداع الحسابات فى الأسواق الدولية الكبرى من خلال التطور الرقمى فى حركة النقود فقد رأى بنك قناة السويس أنه من المفيد جدًا خلال هذه المرحلة إنشاء وتفعيل شراكة مع إحدى الشركات الرائدة فى مجال حركة النقود الرقمية وتحويل الأموال وهى شركة Money Gram، لتكون بمثابة حلقة


وصل لتزويد عملائه وعملاء شركة Money Gram بقدرات متطورة تقدم أفضل الخدمات فى هذا المجال.
وأوضح أن الشراكة مع Money Gram الدولية سيعود بالفائدة المتبادلة على كلتا المؤسستين، لاسيما أن بنك قناة السويس يسعى إلى زيادة حصته من التحويلات المصرية (من والى الخارج).

وقال شهاب: تم توقيع اتفاقية شراكة فيما بين بنك قناة السويس وشركة Money Gram لتقديم كافة خدمات إرسال الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية لجميع العملاء بشكل بسيط وسهل وسريع. كما ستساعد هذه الشراكة فى توفير قدر أكبر من التضمين المالى وإعطاء العملاء موارد إضافية للوصول بسهولة ويسر إلى الأموال أينما وحيثما احتاجوا اليها.

المصدر: الوفد

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