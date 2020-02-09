أعلن بنك قناة السويس عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة « Money Gram الدولية»، الرائدة عالميًا فى عمليات الدفع عبر P2P وتحويلات الأموال.
قال محمود شهاب الدين رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك قناة السويس، إن الشراكة تمكن عملاء Money Gram فى جميع أنحاء العالم من إرسال الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية للأصدقاء وأفراد الأسرة فى مصر حيث سيتمكن بنك قناة السويس من الاتصال بمنصة Money Gram المبتكرة لتقديم خدمات إيداع الحسابات الجديدة لجميع العملاء بشكل
سهل و بسيط و سريع.
وتابع: نظرًا لأن الاستراتيجية الرئيسية حول العالم هى توسيع خدمات إيداع الحسابات فى الأسواق الدولية الكبرى من خلال التطور الرقمى فى حركة النقود فقد رأى بنك قناة السويس أنه من المفيد جدًا خلال هذه المرحلة إنشاء وتفعيل شراكة مع إحدى الشركات الرائدة فى مجال حركة النقود الرقمية وتحويل الأموال وهى شركة Money Gram، لتكون بمثابة حلقة
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التعليقات على قناة السويس: يوقع شراكة لإرسال الأموال للحسابات المصرفية
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