

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 10- 2 - 2020 أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 10- 2 - 2020

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم "الاثنين" 10 – 2 - 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.



أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

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