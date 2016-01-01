

أقل من 200 ألف.. سيارات سيدان تنافس "شيفرولية أوبترا" بعد تراجع أسعارها أقل من 200 ألف.. سيارات سيدان تنافس "شيفرولية أوبترا" بعد تراجع أسعارها

أقرت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامات شيفرولية الأمريكية وأوبل الألمانية وإم جي الصينية في مصر، عن تخفيض أسعار شيفرولية أوبترا بواقع 10 آلاف جنيه في فبراير.



ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل المحلي أصبح السعر الرسمي للفئة القياسية 198.400 جنيه، مقارنة بـ208.400 جنيه، والفئة الثانية بـ204.200 جنيه بدلًا من 219.500 جنيه.



أما الفئة الثالثة أصبح سعرها الرسمي 209.500 جنيه مقارنة بـ219.500 جنيه، وحصلت الفئة الأعلى تجهيزًا تباع بـ215.100 جنيه بدلًا من 225.100 جنيه.

قد يعجبك أيضا...

تقدم شيفرولية أوبترا 2020 المجمعة محليًا بمحرك سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 110 حصان، وعزم أقصي 147 نيوتن متر.وبعد تراجعها تدخل "شيفرولية أوبترا" في منافسة مع عدد من سيارات السيدان التي تباع بأسعار متقاربة؛ ويمكن التعرف على أبرزها من خلال الصفحات التالية:فيات تيبوتقدم فيات تيبو العائلية المجمعة بمصانع الشركة الإيطالية بتركيا، بنسختين من المحركات الأول مخصص لفئات ناقل الحركة اليدوي، ويتكون من 4 أسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصان، وناقل الحركة من 6 سرعات.المحرك الثاني المرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان و152 نيوتن متر للعزم الأقصى، وناقل الحركة من 6 سرعات.يبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي 189.900 جنيه،والفئة الثانية مانيوال 204.900 جنيه، أما الفئة الثالثة المزودة بناقل أوتوماتيك تباع بـ249.900 جنيه.وتباع فئة "الهاتشباك" الأولى من تيبو بسعر رسمي قدره 269.900 جنيه؛ كما توفر الشركة فئة هاتشباك ثانية كاملة التجهيز بسعر رسمي 309.900 جنيه.الفئة الرابعة سيدان من فيات تيبو الجديدة سعرها الرسمي 284.900 جنيه مقارنة بـ303.000 جنيه.نيسان صنيتتوفر نيسان صني الجديدة المجمعة محليًا بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 199.000 جنيه مقارنة، والفئة الثانية بـ210.000 جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزًا يبلغ سعرها الرسمي 221.000 جنيه.تعتمد نيسان صني على محرك مكون من 4 أسطوانات سعة سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان، وعزم أقصى 134 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.شيري أريزو 5تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الرسمية من 169.000 جنيه للفئة الأولى المزودة المزودة بناقل حركة يدوي، فيما تأتي الفئة الثانية المزودة بناقل حركة أوتوماتيك بسعر 189.00 جنيه، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا يبلغ سعرها الرسمي 202.900 جنيه.رينو لوجانتوفر رينو الفرنسية سيارتها لوجان السيدان العائلية في السوق المصري بـ6 فئات من التجهيزات، وتتراوح أسعار الفئات الأربعة الأولى منها بين 165.000 و199.000 جنيه.تقدم الفئتين الأولى والثانية بناقل حركة يدوي من 5 سرعات مرتبط بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 90 حصان.أما الفئتين الثالثة والرابعة فتعتمدان على نفس المحرك المتاح بالفئتين الأولى والثانية، باختلاف أنهما مزودتان بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات وبعض التجهيزات الداخلية.