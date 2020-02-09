واصل سعر صرف الدولار انخفاضه أمام الجنيه، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، وفقد قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقارنة بسعره في بداية تعاملات اليوم.
وهبط سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 15.69 جنيه للشراء ليكسر الدولار مستوى 15.70 جنيه لأول مرة منذ بداية رحلة هبوطه التي بدأت في 2019، كما تراجع سعر البيع إلى 15.79 جنيه.
وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي كريدي أجريكول إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.
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التعليقات على انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي الأهلي ومصر
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