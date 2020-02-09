انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي الأهلي ومصر

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انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي الأهلي ومصر

واصل سعر صرف الدولار انخفاضه أمام الجنيه، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، وفقد قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقارنة بسعره في بداية تعاملات اليوم.

وهبط سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 15.69 جنيه للشراء ليكسر الدولار مستوى 15.70 جنيه لأول مرة منذ بداية رحلة هبوطه التي بدأت في 2019، كما تراجع سعر البيع إلى 15.79 جنيه.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي كريدي أجريكول إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، وقناة السويس إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنك البركة عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

المصدر: مصراوى

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