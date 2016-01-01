قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، إن الأزمة التي تعيشها الصين حاليًا بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد قد تصيب قطاع التجميع المصري إذا استمر حالة الطوارئ بالمصانع الصينية أكثر من شهر.
وأوضح سعد في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أن بعض المصانع في مصر تعتمد على مكونات التصنيع الصينية، مضيفًا أن تأخير عودة عمل المصانع الصينية لما بعد العاشر من فبراير الجاري سيتسبب في تأخير الشحنات الاستيرادية.
وأشار إلى أن مصانع السيارات المتوقفة في مدينة ووهان التي تعد منبع الفيروس، يقتصر إنتاجها على الاستهلاك المحلي والتصدير لبعض الدول ليس من بينها مصر.
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التعليقات على المصنعين: قطاع السيارات المصري مهدد حال استمرار "كورونا" دون علاج
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