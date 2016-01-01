

مرسيدس تقدم سيارة جديدة لأول مرة بالسوق المصري.. تعرف على أسعارها مرسيدس تقدم سيارة جديدة لأول مرة بالسوق المصري.. تعرف على أسعارها

كشفت مرسيدس بنز مصر عن أحدث قائمة أسعار لسياراتها المتوفرة بالسوق المصري خلال فبراير الجاري، والتي شهدت جميعها استقرارًا خلال هذا الشهر.



وانضمت إلى قائمة مرسيدس في السوق المحلي لأول مرة السيارة A180 السيدان التي تنتمي إلى شريحة السيارات A-CLASS.



لمزيد من المعلومات عن المواصفات والأسعار

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