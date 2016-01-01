

بـ3 مهام.. الصين تبتكر «روبوتات» بديلة للأطباء لمواجهة «كورونا» بـ3 مهام.. الصين تبتكر «روبوتات» بديلة للأطباء لمواجهة «كورونا»

فى الوقت الذى تمكنت فيه الصين من صنع مستشفى عملاقة فى أسبوعين لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا القاتل، تمكن النمر الأسيوى من استخدام أعلى درجات التكنولوجيا فى التعامل مع الفيروس سريع الانتشار وذلك من خلال استخدام "روبوتات" لمراقبة المرضى عن بعد وتفادى انتقال العدوى للأطباء وطاقم التمريض.



واعتمدت الصين فكرة الروبوتات فى تقديم العلاج للمصابين، وتوصيل الأدوات الطبية والأدوية لهم داخل المستشفى الذى أنشئ خصيصًا لاستيعاب هؤلاء المصابين والذين تعدى عددهم 15 ألف مصاب منذ بداية انتشار الفيروس فى نهاية ديسمبر الماضى فى مدينة "ووهان" البحرية.



لم ينته الأمر على الروبوتات داخل المستشفى الجديد فى مدينة ووهان وإنما وصل أيضا داخل العديد من مستشفيات الصين ومنهم المستشفيات المتواجدة داخل مدينة، شينجهاى، وكذلك العديد من مدن الصين.

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الروبوتات تكشف عن المصابينومن ناحية اخرى تمكنت مجموعة من الروبوتات من الكشف عن المصابين الذين تم احتجازهم فى مستشفى هانجتشو وكانوا فى طريقهم من مدينة ووهان إلى مدينة سنغافورة.وتسابقت الشركات الخاصة لبيع وصناعة الروبوتات فى تقديم المساعدة وهو ما يعتبر من ناحية أخرى دعاية خاصة لمنتجاتها ومنها شركة "سايزون ربوت ىند أتوماتيك جو" والتى قدمت 7 ربوتات طبية إلى مستشفيات الصين، كذلك تقدمت نفس الشركة بـ14 ربوت إلى منظمة الصليب الأحمر.تنظيف وتطهير المستشفياتوتبرعت شركة تشاينا موبايل بروبوت 5G لكل من مستشفى ووهان ومستشفى تونججاى تيانيو هذا الأسبوع، وفقًا لتقرير إعلامى، إذ تحمل هذه الروبوتات المساعدة خزانًا مطهرًا على متنها ويتم استخدامها لتنظيف مناطق المستشفى بأمان على طول طريق محدد مسبقًا، مما يقلل من المخاطر التى يتعرض لها الطاقم الطبي.تشخيص المرضواستخدم مستشفى تشجيانج الشعبى أيضا روبوت 5G لتشخيص أول مريض بالفيروس وفقًا لتقرير صادر عن مركز أخبار هانغتشو الذى يديره مكتب معلومات مجلس الدولة.