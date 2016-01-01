بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقًا للبيئة

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بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقًا للبيئة

رصد بيل جيتس رجل التكنولوجيا العالمي، 645 مليار دولار لبناء يخت فاخر صديقا للبيئة يعمل بالهيدروجين السائل بما يسمح له بالسفر لمسافة 4 آلاف ميل قبل الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن اليخت سيعمل بشكل كامل بالهيدروجين السائل، ما يعني أن الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود هي الماء فقط.

وذكرت الصحيفة أنه يُعتقد أن بيل جيتس دفع 645 مليون دولار لشراء اليخت الذي تم الكشف عنه في معرض موناكو لليخوت العام الماضي.

ويبلغ طول اليخت الفاخر 113 مترًا، وهو مكون من 5 طوابق كاملة مع مساحة تتسع لـ14 ضيفًا وطاقمًا مكونًا من 31 فردًا، وصالة ألعاب رياضية، وقاعة لممارسة اليوجا، وغرفة تجميل وصالون للتدليك وحمام سباحة.

ومن المعروف أن جيتس، 64 عامًا، يحصل على عطلات منتظمة على متن اليخوت الضخمة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يشتري فيها. ففي الماضي كان يستأجر عادة قوارب خلال رحلات الصيف إلى البحر المتوسط، ومن غير المُتوقع أن يكون اليخت الجديد جاهزًا للإبحار قبل عام 2024.

المصدر: الدستور

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