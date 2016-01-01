بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقًا للبيئة

رصد بيل جيتس رجل التكنولوجيا العالمي، 645 مليار دولار لبناء يخت فاخر صديقا للبيئة يعمل بالهيدروجين السائل بما يسمح له بالسفر لمسافة 4 آلاف ميل قبل الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن اليخت سيعمل بشكل كامل بالهيدروجين السائل، ما يعني أن الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود هي الماء فقط.
وذكرت الصحيفة أنه يُعتقد أن بيل جيتس دفع 645 مليون دولار لشراء اليخت الذي تم الكشف عنه في معرض موناكو لليخوت العام الماضي.
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