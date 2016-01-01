كشفت دراسة جديدة، أن الأطفال الذين ينشأون في منازل تعاني من الكثير من الصراع وقلة الرقابة الأبوية هم أكثر عرضة لمحاولة الانتحار.
وتوصل الباحثون، في دراسة نشرت نتائجها في عدد فبراير من مجلة "جاما" الطبية، أن ما يصل إلى 6.4% من بين ما يقرب من 12.000 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 إلى 10 أعوام وشملهم الاستطلاع فكروا في الانتحار، وكانت مخاطر التفكير في الانتحارأكبر إذا كانوا يعيشون في منزل يتجادل فيه الآباء كثيرا وبشكل متكرر أو من حين إلى آخر.
وقالت "فلورنس بريسلين"، الأستاذ بمعهد لوريت لأبحاث الدماغ في تالاسا، أوكلاهوما في الولايات المتحدة، إن مراقبة الوالدين ومعرفة مكان أطفالك، وماذا يفعلون والتحدث معهم عن مشاعرهم يعد أمرا بالغ الأهمية.
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التعليقات على دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال
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