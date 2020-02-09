

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 10 فبراير 2020 أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 10 فبراير 2020

تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.



وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين، الموافق 10 فبراير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:



أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة: السعر بالجنيه المصري

عيار 24: 784 إلى 786 جنيهًا

عيار 22: 719 إلى 721 جنيهًا

عيار 21: 686 إلى 688 جنيهًا

عيار 18: 588 إلى 590 جنيهًا

عيار 14: 457 إلى 459 جنيهًا

عيار 12: 392 إلى 393 جنيهًا

الأونصة: 24382 إلى 24453 جنيهًا

الجنيه الذهب: 5488 إلى 5504 جنيهًا

كيلو الذهب: 784000 إلى 786286 جنيهًا

قد يعجبك أيضا...

ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصرالوحدة: السعر بالجنيه المصريعيار 24: 797.01 جنيهعيار 22: 730.60 جنيهعيار 21: 697.40 جنيهعيار 18: 597.77 جنيهعيار 14: 464.93 جنيهعيار 12: 398.51 جنيهعيار 9: 298.88 جنيهأوقية الذهب: 24787 جنيهًاجنيه الذهب: 5579 جنيهًاكيلو الذهب: 797014 جنيهًا