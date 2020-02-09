أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 10 فبراير 2020

تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.
وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين، الموافق 10 فبراير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:
أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة: السعر بالجنيه المصري
عيار 24: 784 إلى 786 جنيهًا
عيار 22: 719 إلى 721 جنيهًا
عيار 21: 686 إلى 688 جنيهًا
عيار 18: 588 إلى 590 جنيهًا
عيار 14: 457 إلى 459 جنيهًا
عيار 12: 392 إلى 393 جنيهًا
الأونصة: 24382 إلى 24453 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5488 إلى 5504 جنيهًا
كيلو الذهب: 784000 إلى 786286 جنيهًا
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