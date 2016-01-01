تطلق الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، مسبارًا شمسيًا، وهو قمر صناعي يهدف إلى تقديم رؤية جديدة بشأن الشمس، من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية بالتوقيت المحلي (04:03 من صباح الاثنين بتوقيت جرينتش) على متن الصاروخ أطلس في411.
وتم تزويد المركبة المدارية بعشر أدوات علمية وتهدف إلى التقاط أول صور عالية الدقة لقطبي الشمس.
وتبلغ القيمة التقديرية لتكلفة المهمة المشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بحوالي 5. 1 مليار يورو (66. 1 مليار دولار).
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التعليقات على خلال ساعات.. إطلاق مسبار فضائى لاستكشاف الشمس
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