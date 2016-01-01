ألقى جهاز الشرطة السري المسئول عن حماية البيت الأبيض، أمس السبت، القبض على رجل كان يحمل سكينًا خارج البيت الأبيض بعد أن اعترف لأحد ضباط الجهاز أنه يسعى لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن بيان أصدرته شرطة العاصمة واشنطن، إن الرجل يدعى "روجر هيدجبيث" ويبلغ من العمر 25 عامًا وقد ألقي القبض عليه بتهمة توجيه تهديدات بإلحاق أذى جسدي للرئيس الامريكى.
وبحسب البيان، فقد اقترب "هيدجبيث" من ضباط جهاز الشرطة السري الذي كان يقوم دورية خارج البيت الأبيض وقال إنه كان هناك لاغتيال ترامب، وقال "لدي سكين لأفعل ذلك".
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التعليقات على تفاصيل محاولة اغتيال ترامب خارج البيت الأبيض
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