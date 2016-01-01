تفاصيل محاولة اغتيال ترامب خارج البيت الأبيض

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › تفاصيل محاولة اغتيال ترامب خارج البيت الأبيض

صورة الخبر: ترامب
ترامب

ألقى جهاز الشرطة السري المسئول عن حماية البيت الأبيض، أمس السبت، القبض على رجل كان يحمل سكينًا خارج البيت الأبيض بعد أن اعترف لأحد ضباط الجهاز أنه يسعى لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن بيان أصدرته شرطة العاصمة واشنطن، إن الرجل يدعى "روجر هيدجبيث" ويبلغ من العمر 25 عامًا وقد ألقي القبض عليه بتهمة توجيه تهديدات بإلحاق أذى جسدي للرئيس الامريكى.

وبحسب البيان، فقد اقترب "هيدجبيث" من ضباط جهاز الشرطة السري الذي كان يقوم دورية خارج البيت الأبيض وقال إنه كان هناك لاغتيال ترامب، وقال "لدي سكين لأفعل ذلك".

وعثرت الشرطة على سكين طوله 3.5 بوصة في غمد على الفخذ الأيسر، وكان "هيدجبيث" أيضا لديه حزام مسدس فارغ على الفخذ الأيمن.

وقالت الشرطة إن "هيدجبيث" تم احتجازه ونقله إلى المستشفى لإجراء تقييم لصحته العقلية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تفاصيل محاولة اغتيال ترامب خارج البيت الأبيض

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98389

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager