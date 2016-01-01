إيران تكشف تفاصيل لقاء قاسم سليماني ووفد محمد مرسي في طهران



قاسم سليماني و محمد مرسي قاسم سليماني و محمد مرسي

كشف أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية عن لقاء جرى بين وفد من الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية، يناير الماضي.



وبحسب "روسيا اليوم"، قال عبد اللهيان خلال مؤتمر "دور سليماني في أمن واستقرار المنطقة والعالم"، إنه زار مصر عام 2012، وأنه "في ذورة التطورات في مصر عام 2012 وبعد انتخاب مرسي رئيسا لمصر وهو من الإخوان، ذهبت إلى مصر، وتقرر أن تزور الدائرة المقربة من مرسي إيران، حيث أتوا ووقعوا اتفاقيات معنا".



وأضاف أن وفد مرسي عندما وصل طهران، طلب لقاء قاسم سليماني "ولو لخمس دقائق"، مؤكدين أن مرسي طلب منهم إجراء هذا اللقاء.

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وتابع عبد اللهيان أن مرسي طلب منهم ذلك لأن سليماني يدعم الثوار وان هذا الأمر جيد جدا بالنسبة لهم "أن نقول في مصر إننا التقينا بالجنرال سليماني".وطلب عبد اللهيان من سليماني إجراء اللقاء، واشترط الأخير أن يتم اللقاء في حال كانت المباحثات مع المصريين إيجابية، وهو ما قد كان.وقال عبد اللهيان أن سليماني التقى بهم وطرح عليهم بعض الملاحظات لكنهم لم يعملوا بها، مبينا أنه وبعد سقوط مرسي التقى ببعضهم وصرحوا بأنهم لو عملوا بنصائح سليماني لما عزل نظامهم.ويشار إلى أن تقارير عدة كشفت عن مباحثات إخوانية إيرانية حول تشكيل حرس ثوري في مصر على غرار الحرس الثوري الإيراني لحماية النظام الديني في طهران.