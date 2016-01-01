كشف أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية عن لقاء جرى بين وفد من الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية، يناير الماضي.
وبحسب "روسيا اليوم"، قال عبد اللهيان خلال مؤتمر "دور سليماني في أمن واستقرار المنطقة والعالم"، إنه زار مصر عام 2012، وأنه "في ذورة التطورات في مصر عام 2012 وبعد انتخاب مرسي رئيسا لمصر وهو من الإخوان، ذهبت إلى مصر، وتقرر أن تزور الدائرة المقربة من مرسي إيران، حيث أتوا ووقعوا اتفاقيات معنا".
وأضاف أن وفد مرسي عندما وصل طهران، طلب لقاء قاسم سليماني "ولو لخمس دقائق"، مؤكدين أن مرسي طلب منهم إجراء هذا اللقاء.
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التعليقات على إيران تكشف تفاصيل لقاء قاسم سليماني ووفد محمد مرسي في طهران
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