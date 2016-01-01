اتحاد الكرة يحسم مصير إلغاء مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

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الأهلي والزمالك

حسم اتحاد كرة القدم الجدل المثار حول تأجيل مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها 20 فبراير الجارى فى إطار نهائى السوبر المصري بعد التويتة الغامضة التى أصدرها "خالد بيومي" المحلل الكروي بمجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية.

وكتب خالد بيومي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أزمة كبرى تواجه السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبو ظبي وتهدد بإلغائه".

وفى هذا السياق، أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر المصري ستقام فى موعدها المحدد 20 فبراير الجارى بالإمارات، مشيرا إلى أن جميع الأمور الخاصة بالمباراة تمت بشكل رسمي سواء شراء تذاكر الطيران أو تذاكر اللقاء نفسه".

وأضاف أنه لا يعنى وجود خلافات إعلانية بين عدد من الأطراف إلغاء المباراة، مؤكدا إقامتها بين الفريقين الكبيرين فى موعدها وبشكل طبيعي.

المصدر: elbalad

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