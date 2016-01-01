فضيحة الإخوان.. دور الفرقة 95 التابعة للتنظيم الإرهابي في أحداث 25 يناير..فيديو



فضيحة الإخوان فضيحة الإخوان

عرض برنامج الكبسولة المذاع علي اكسترا نيور وثائق تكشف مخططات التنظيم الارهابي في تحويل الشباب لقنابل موقوتة ضد المجتمع .



واضاف ان هذه الاعمال رأيناها في بؤرة رابعة المسلحة وقبلها في احداث مكتب الارشاد في المقطم وفي محيط الاتحادية .



واوضحت أن شباب الجماعة الارهابية تولو المواجهة مع المصريين وقاموا برفع السلاح في وجههم بمنتهي الاحترافية لانهم كانو مدربين ومؤهلين وهذا هو تاريخهم واعمالهم علي مدار سنيين .

قد يعجبك أيضا...

وتابعت أن العنف منهج هذه الجماعة منذ أغتيال القاضى الخازندار ورئيس وزراء مصر محمود فهمي النقراشى ومحاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر .واستكملت أن هذه الفرقة منذ نشأتها وهي تسمى الفرقة 95 كما ان هذه الفرقة شاركت او كان لها الدور البارز في احداث 25 يناير .