فضيحة الإخوان.. دور الفرقة 95 التابعة للتنظيم الإرهابي في أحداث 25 يناير..فيديو

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صورة الخبر: فضيحة الإخوان
فضيحة الإخوان

عرض برنامج الكبسولة المذاع علي اكسترا نيور وثائق تكشف مخططات التنظيم الارهابي في تحويل الشباب لقنابل موقوتة ضد المجتمع .

واضاف ان هذه الاعمال رأيناها في بؤرة رابعة المسلحة وقبلها في احداث مكتب الارشاد في المقطم وفي محيط الاتحادية .

واوضحت أن شباب الجماعة الارهابية تولو المواجهة مع المصريين وقاموا برفع السلاح في وجههم بمنتهي الاحترافية لانهم كانو مدربين ومؤهلين وهذا هو تاريخهم واعمالهم علي مدار سنيين .

وتابعت أن العنف منهج هذه الجماعة منذ أغتيال القاضى الخازندار ورئيس وزراء مصر محمود فهمي النقراشى ومحاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر .

واستكملت أن هذه الفرقة منذ نشأتها وهي تسمى الفرقة 95 كما ان هذه الفرقة شاركت او كان لها الدور البارز في احداث 25 يناير .

المصدر: اكسترا نيور

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