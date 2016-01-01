عرض برنامج الكبسولة المذاع علي اكسترا نيور وثائق تكشف مخططات التنظيم الارهابي في تحويل الشباب لقنابل موقوتة ضد المجتمع .
واضاف ان هذه الاعمال رأيناها في بؤرة رابعة المسلحة وقبلها في احداث مكتب الارشاد في المقطم وفي محيط الاتحادية .
واوضحت أن شباب الجماعة الارهابية تولو المواجهة مع المصريين وقاموا برفع السلاح في وجههم بمنتهي الاحترافية لانهم كانو مدربين ومؤهلين وهذا هو تاريخهم واعمالهم علي مدار سنيين .
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التعليقات على فضيحة الإخوان.. دور الفرقة 95 التابعة للتنظيم الإرهابي في أحداث 25 يناير..فيديو
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