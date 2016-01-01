صور وفيديو.. تفاصيل 24 ساعة رعب فى تايلاند



مطلق النار مطلق النار

حالة من الرعب انتابت المواطنين فى تايلاند مع ورود أخبار أن مسلح طليق بسلاحة ويطلق النار عشوائيا على المدنيين بالقرب من أحد المولات التجارية شمال البلاد، وقالت وسائل إعلام محلية، إن منفذ الهجوم هو جندى، أطلق النار أولا على وحدته العسكرية، ثم من داخل المركز التجارى، وأعلنت وزارة الدفاع التايلاندية، أن وحدات من القوات الخاصة اقتحمت المركز التجارى، وأخلت مئات الأشخاص منه، وسبق هروب منفذ الهجوم، سماع عدة طلقات نارية من المركز التجارى، الواقع فى شمال شرق تايلاند، حسب شهود عيان لوكالة رويترز.



الكوماندوز التايلاندى يتدخل

واقتحمت الشرطة وجنود من الكوماندوز، مركز التسوق التايلاندى، حيث كان جندى فى حالة من الهياج وساعدت مئات الأشخاص على الفرار، وقال المتحدث لـ"رويترز": "ضباط الشرطة والجنود يتعاونون وساعدوا فى إجلاء مئات الأشخاص من داخل المركز التجاري". "من غير المعروف عدد الذين ما زالوا فى الداخل."



و قال ضابط شرطة أن مطلق النار يتحصن فى بدروم مركز تجارى فى شمال شرق تايلاند وليس معه رهائن وأضاف الضابط أن قوات الأمن تتحرى عما إذا كان أى مدنى ما زال داخل المركز التجاري. وتم إجلاء تسعة.

وقال: "الجانى ما زال فى البدروم ويبدو أنه ليس معه رهائن، إننا نقترب منه"، ولم يذكر الضابط اسمه لأنه غير مخول للتحدث مع وسائل الإعلام.مقتل المسلحقال وزير الصحة العامة التايلاندى أنوتين شارنفراكول إن قوات الأمن قتلت بالرصاص اليوم الأحد الشخص الذي أطلق النار بشكل عشوائي في شمال شرق تايلاند في حادث خلف ما لا يقل عن 21 قتيلا، وقال أنوتين في منشور على فيس بوك "شكرا للشرطة والجيش على إنهائهم هذا الموقف، مطلق الرصاص قُتل".فيس بوك يزيل حسابات منفذ مذبحة تايلاند بعد بث هجومه عبر الشبكةأزال موقع " فيس بوك " حسابات جندى تايلاندى ، الذى قام ببث حى عبر فيس بوك ، لهجومه على مركز تجارى والتقط صور سيلفى للعملية التى أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل اليوم السبت ، فى مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرق البلاد.و قالت إدارة "فيس بوك" فى بيان صحفى مساء اليوم "قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم والمجتمع المتضرر من هذه المأساة فى تايلاند، ولا يوجد مكان على فيس بوك للأشخاص الذين يرتكبون هذا النوع من الفظائع، ولا نسمح للناس بالثناء على هذا الهجوم أو دعمه".و أضاف الموقع ، "لقد أزلنا حسابات مطلق النار من خدماتنا، وسنعمل على مدار الساعة لإزالة أى محتوى ينتهك هذا الهجوم، فور علمنا به".دوافع الجريمةالقصة بدأت بخلاف بين عسكري برتبة صغيرة يسمى "جاكرافانت توما" وبين قائده، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي تايلاند"، مما أدى إلى أن أطلق الأول النيران على القائد فقتله، ثم فر هاربا بعد أن سرق ذخيرة وأسلحة وسيارة "هامفي" من المعسكر الذي يخدم فيه.أنطلق "جاكرافانت" في الشوارع هاربا يحمل الأسلحة والذخيرة، حتى وصل إلى معبد بوذي وأطلق النار على المتواجدين بالمعبد قبل أن يصل لمركز تسوق في المدينة الواقعة شمال شرقي بانكوك ليقتل نحو 20 شخصا ويصيب ما يزيد عن 31 آخرين بينهم حالات حرجة.ودفعت الشرطة التايلاندية، بقوات خاصة إلى مركز التسوق الذي احتجز فيه العسكري المسلح، العديد من زوار المركز كرهائن، وأغلقت السلطات المركز في محاولة لمطاردة الضابط، ونبهت الشرطة المواطنين إلى ضرورة البقاء في منازلهم.https://twitter.com/Reality_Index/status/1226231179860275200https://twitter.com/Reality_Index/status/1226229126513610753



