أفضل من المحلات .. طريقة عمل الكوارع للشيف شربيني

تعتبر الكوارع من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، بالإضافة لكونها من ألذ الأكلات التي يفضلها الكثيرون، وبسبب إقبال العديد على تناول الكوارع، نقدم لكِ طريقة عمل الكوارع للشيف الشربيني..
مكونات شوربة الكوارع :-
- كوراع
- بصل
- ثوم
- جزر
- كرفس
- حبهان
- ورق لورا
- قرفة
- بهارات
- فلفل حار
- طماطم
- مرقة
- كزبرة خضراء
- ملح
- فلفل اسود
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