أفضل من المحلات .. طريقة عمل الكوارع للشيف شربيني

آخر الأخبارالأسرة والطفل › أفضل من المحلات .. طريقة عمل الكوارع للشيف شربيني

صورة الخبر: طريقة عمل الكوارع للشيف شربيني
طريقة عمل الكوارع للشيف شربيني


تعتبر الكوارع من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، بالإضافة لكونها من ألذ الأكلات التي يفضلها الكثيرون، وبسبب إقبال العديد على تناول الكوارع، نقدم لكِ طريقة عمل الكوارع للشيف الشربيني..

مكونات شوربة الكوارع :-

- كوراع
- بصل
- ثوم
- جزر
- كرفس
- حبهان
- ورق لورا
- قرفة
- بهارات
- فلفل حار
- طماطم
- مرقة
- كزبرة خضراء
- ملح
- فلفل اسود

طريقة عمل شوربة الكوارع :-

* اسلقي الكوارع في ماء مع بصل و جزر و كرفس وكرات وثوم و ورق لورا.

* اضيفى حبهان و مكعب مرقة و بهارات و طماطم و ملح و فلفل ثم قدمي الشوربة مع الكوارع بعد ان تنضج.

* يمكن وضع الكوارع في طاجن فخار و عليه الخليط ثم ادخليه فرن ساخن.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أفضل من المحلات .. طريقة عمل الكوارع للشيف شربيني

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
53680

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager