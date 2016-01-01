أفضل من المحلات .. طريقة عمل الكوارع للشيف شربيني



طريقة عمل الكوارع للشيف شربيني طريقة عمل الكوارع للشيف شربيني



تعتبر الكوارع من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، بالإضافة لكونها من ألذ الأكلات التي يفضلها الكثيرون، وبسبب إقبال العديد على تناول الكوارع، نقدم لكِ طريقة عمل الكوارع للشيف الشربيني..



مكونات شوربة الكوارع :-



- كوراع

- بصل

- ثوم

- جزر

- كرفس

- حبهان

- ورق لورا

- قرفة

- بهارات

- فلفل حار

- طماطم

- مرقة

- كزبرة خضراء

- ملح

- فلفل اسود

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طريقة عمل شوربة الكوارع :-* اسلقي الكوارع في ماء مع بصل و جزر و كرفس وكرات وثوم و ورق لورا.* اضيفى حبهان و مكعب مرقة و بهارات و طماطم و ملح و فلفل ثم قدمي الشوربة مع الكوارع بعد ان تنضج.* يمكن وضع الكوارع في طاجن فخار و عليه الخليط ثم ادخليه فرن ساخن.