لـ السيدات.. أفضل النصائح لترتيب أثاث المطبخ بشكل عملى



ترتيب أثاث المطبخ ترتيب أثاث المطبخ

يعد المطبخ من الغرف التى يجب أن تكون بشكل مميز فى المنزل، وخاصة لتواجد السيدات بداخلة لفترات طويلة، ولذلك نقدم لكم أفضل النصائح لترتيب الأشياء بشكل مميز داخل المطبخ.



1- استخدام الأدراج التي تنزلق في نعومة، وتقسيمها بشكل صحيح حتى تسهل رؤية المحتويات.

2- الاهتمام بالتركيبات الداخلية، الخاصة بمقسمات أدوات تناول الطعام للوصول إلى الادوات المطلوبة بسهولة.

3- الاهتمام بتركيب أرفف لتجفيف الصحون وحاملات لأدوات الأطعمة.

4- ضرورة الاهتمام بتركيب الأرفف المثبتة خارجيًا والقضبان المغناطيسية للسكاكين.



5- الاهتمام بوضع الثلاجة عند أقرب مكان للباب.

6- الاهتمام بوضع الحوض في أقرب مكان لوحدات الإضاءة.

7- الاهتمام بوضع البوتاجاز فى أقرب مكان لمصدر التهوية.

