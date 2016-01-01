لـ السيدات.. أفضل النصائح لترتيب أثاث المطبخ بشكل عملى

آخر الأخبارالأسرة والطفل › لـ السيدات.. أفضل النصائح لترتيب أثاث المطبخ بشكل عملى

صورة الخبر: ترتيب أثاث المطبخ
ترتيب أثاث المطبخ

يعد المطبخ من الغرف التى يجب أن تكون بشكل مميز فى المنزل، وخاصة لتواجد السيدات بداخلة لفترات طويلة، ولذلك نقدم لكم أفضل النصائح لترتيب الأشياء بشكل مميز داخل المطبخ.

1- استخدام الأدراج التي تنزلق في نعومة، وتقسيمها بشكل صحيح حتى تسهل رؤية المحتويات.
2- الاهتمام بالتركيبات الداخلية، الخاصة بمقسمات أدوات تناول الطعام للوصول إلى الادوات المطلوبة بسهولة.
3- الاهتمام بتركيب أرفف لتجفيف الصحون وحاملات لأدوات الأطعمة.
4- ضرورة الاهتمام بتركيب الأرفف المثبتة خارجيًا والقضبان المغناطيسية للسكاكين.

5- الاهتمام بوضع الثلاجة عند أقرب مكان للباب.
6- الاهتمام بوضع الحوض في أقرب مكان لوحدات الإضاءة.
7- الاهتمام بوضع البوتاجاز فى أقرب مكان لمصدر التهوية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لـ السيدات.. أفضل النصائح لترتيب أثاث المطبخ بشكل عملى

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
31265

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager