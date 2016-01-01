من غير شوكة وسكينة.. دراسة: تناول الطعام باليد يزيد وزنك



تناول الطعام باليد يزيد وزنك تناول الطعام باليد يزيد وزنك

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الطعام بيديك يجعل مذاقه أفضل، ولكن يجعلك تتناول المزيد من الطعام، مما يؤثر على الوزن والدهون.



وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، فأكد الباحثون أن القدرة على لمس الطعام وتناوله بالأيدي تعزز المفاهيم الحسية للدماغ، وهذا يعني أنه حتى قبل وصول الطعام إلى الفم ، فإن لمسه يجعل الدماغ يعتقد أنه ألذ وأكثر إرضاءً مما لو تم تناوله باستخدام أدوات المائدة.



