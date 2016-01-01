رئيس جنوب أفريقيا يشكر الرئيس السيسى على إدارته المتميزة لرئاسة الاتحاد



رئيس جنوب أفريقيا رئيس جنوب أفريقيا

قال سيريل راما فوزا رئيس جنوب أفريقيا، إنه لشرف عظيم توليه وبلاده رئاسة الاتحاد الافريقي لعام 2020 .



وأضاف سيريل راما فوزا، من خلال الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، التي ستعقد في إطار القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين، ان أداء هذه المهمة الكبيرة اعتمد فيها على تعاونكم ودعمكم وحكمتكم .



ووجه رئيس جنوب أفريقيا الشكر إلى رئيس الوزراء اثيوبيا وحكومته وشعبه على كرم الضيافة التى حظي بها منذ وصوله، كما وجه رئيس جنوب أفريقيا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على الطريقة المتميزة والقابلة للإشادة لرئاسة الاتحاد الأفريقي، والعمل الشاق .

قد يعجبك أيضا...

وقال رئيس جنوب أفريقيا: إننا نعي بثقل التاريخ فى إثيوبيا فى مرتفعات شمال إثيوبيا فإن آبائنا قد تحكموا فى الأرض لإنشاء المزارع وتربية المواشي وخلقوا وبنوا أشياء مازالت صامدة أمامنا وفتحوا طرق تجارية" .وتابع: "أن التقدم الحقيقي يقوم من خلال التعاون فاليوم نحن هنا فى وقت حاسم لتكامل القارة لإنشاء المنظمة الإفريقية، لافتا إلى أن المنطقة الحرة تسمح بإعادة تطوير أفريقيا لكي تلعب القارة الدور التى تعود به طرف لإنجاز حلم آبائنا المؤسسين لكى يروا الموارد والمواريث يتم استغلالها فى مصلحة الأفارقة .ونوه الى أن أفريقيا ثرية بالموارد الطبيعية ومن خلال تاريخها وقدراتها الثقافيه وحسها الإنساني و رأسمالها البشري فى هذا العهد الجديد، مضيفا: " لدينا مسؤولية كبيرة لنؤكد أن ثروتنا لن تصبح فقرا والنعم لن تصبح نقمة .