لن تكون نهاية المطاف.. السيسى يوجه رسالة لـ أعضاء الاتحاد الإفريقى .. فيديو

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صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى

وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن كافة الجهود التى بذلتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى لن تكون نهاية المطاف.

ووجه الرئيس السيسى، خلال كلمته بقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، الشكر لرئيس المفوضية الإفريقية وأعضاء الاتحاد، مؤكدا أن مصر ستظل دائما امتداد لدورها التاريخى فى تعزيز أطر العمل الإفريقي المشترك.

ولفت الرئيس السيسى، إلى أن مصر ستحرص أيضا على مواصلة التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالاتحاد الإفريقى لمتابعة كافة المبادرات والأنشطة التى أطلقت بالاتحاد.

يشارك الرئيس السيسي في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي تعقد حاليًا في أديس أبابا، في إطار القمة الأفريقية الثالثة والثلاثين.

وسيلقى الرئيس كلمة أمام القمة يستعرض خلالها الإنجازات التى حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، وما تم من اجتماعات أفريقية سواء في مصر أو في دول القارة، كما يعرض رؤية مصر، فيما يخص خريطة الطريق الأفريقية التي جرى تدشينها خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن تجرى اليوم مراسم تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي من مصر إلى جنوب أفريقيا.

المصدر: elbalad

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