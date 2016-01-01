وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن كافة الجهود التى بذلتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى لن تكون نهاية المطاف.
ووجه الرئيس السيسى، خلال كلمته بقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، الشكر لرئيس المفوضية الإفريقية وأعضاء الاتحاد، مؤكدا أن مصر ستظل دائما امتداد لدورها التاريخى فى تعزيز أطر العمل الإفريقي المشترك.
ولفت الرئيس السيسى، إلى أن مصر ستحرص أيضا على مواصلة التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالاتحاد الإفريقى لمتابعة كافة المبادرات والأنشطة التى أطلقت بالاتحاد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لن تكون نهاية المطاف.. السيسى يوجه رسالة لـ أعضاء الاتحاد الإفريقى .. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق