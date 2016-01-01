أول رد من حماس على إعلان نتنياهو عن خرائط جديدة تضم أراضي فلسطينية

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نتنياهو يعلن عن خرائط جديد تضم أراضي فلسطينية


علقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بشأن الخرائط الجديدة للمناطق الفلسطينية وفق خطة السلام الأمريكية المطروحة.

وقال المتحدث باسم الحركة في غزة، عبداللطيف القانوع، إن "الرد العملي على إعلان نتنياهو عن بدء رسم خرائط جديدة وفق خطة ترامب، هو تصاعد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال والانسحاب من اتفاقية أوسلو".

وأضاف أن "شعبنا مدعو للانخراط في كل فعاليات مواجهة الخطة الأمريكية للسلام"، مؤكدا أن "فلسطين التي رسمت خارطتها بدماء وتضحيات شعبنا لن يغيرها أي خارطة موهومة لا رصيد لها".

وكان نتنياهو قد أعلن، أمس السبت، أن تل أبيب باشرت برسم الخرائط لضم الأراضي في الضفة الغربية لإسرائيل بحسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف نتنياهو "سواء امتثل الفلسطينيون أو لم يمتثلوا للخطة، فإن إسرائيل سوف تتلقى الدعم الأمريكي لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن والبحر الميت الشمالي وجميع المستوطنات في الضفة الغربية بدون استثناء".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن في خضم عملية رسم خرائط المنطقة التي ستكون وفقا لخطة ترامب جزءا من دولة إسرائيل. إنها منطقة كبيرة، الرئيس ترامب سيدعم ذلك، وأنا أثق به تماما".

المصدر: elbalad

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