علقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بشأن الخرائط الجديدة للمناطق الفلسطينية وفق خطة السلام الأمريكية المطروحة.
وقال المتحدث باسم الحركة في غزة، عبداللطيف القانوع، إن "الرد العملي على إعلان نتنياهو عن بدء رسم خرائط جديدة وفق خطة ترامب، هو تصاعد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال والانسحاب من اتفاقية أوسلو".
وأضاف أن "شعبنا مدعو للانخراط في كل فعاليات مواجهة الخطة الأمريكية للسلام"، مؤكدا أن "فلسطين التي رسمت خارطتها بدماء وتضحيات شعبنا لن يغيرها أي خارطة موهومة لا رصيد لها".
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التعليقات على أول رد من حماس على إعلان نتنياهو عن خرائط جديدة تضم أراضي فلسطينية
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