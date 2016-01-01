الملعقة السحرية تحميك من السكتات الدماغية ومرض السكرى



مرض السكرى مرض السكرى



فوائد غير متوقعة تناول ملعقة من مسحوق الكاكاو يوميا فهو يقلل من ارتفاع ضغط الدم لغناه بمركبات الفلافانول والتي يمكن أن تعزز وظيفة الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم إليك أبرز فوائد يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



1 . فوائد الكاكاو .. محاربة الاكتئاب



الكاكاو بمركبات الفلافانول التي ترفع المزاج وتحارب الإكتئاب.

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2. فوائد الكاكاو .. فقدان الوزنتناول الكاكاو يساعد على تقليل الشهية ومنحك الشعور بالامتلاء.3. فوائد الكاكاو .. يحسن صحة القلبمركبات الفلافانول في الكاكاو تساعد فى تقليل الكوليسترول الضار ومحاربة السكتة الدماغية وأمراض القلب4. فوائد الكاكاو .. محاربة مرض السكريمادة الفلافانول فى الكاكاو تساعد على تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل الالتهاب وتقليل حساسية الأنسولين.5. فوائد الكاكاو .. يمنع السرطانيساعد غنى الكاكاو بمضادات الأكسدة تحمي الخلايا من الأكسدة، وتوقف نمو الخلايا السرطانية.