الجلوكوما تهدد بصرك ..7 حيل طبيعية للوقاية منها

الجلوكوما
يعد السبب الرئيسي الرئيسى للإصابة بالجلوكوما هو زيادة ضغط داخل العين مما يؤدي إلى تلف العصب البصري.
وقال موقع بولد سكاى إنه يتم علاج الجلوكوما عن طريق تقليل ضغط السائل داخل العينين باستخدام بعض الأدوية المضادة للجلوكوما أو عن طريق العلاج بالليزر أو الجراحة ومع ذلك ، فإن أفضل طريقة للحد من خطر هذه الحالة عن طريق تنظيم النظام الغذائي.
يساعد استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين أ وفيتامين ج وبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة بشكل طبيعي على تحسين تدفق الدم إلى العينين دون التسبب في أي آثار جانبية.
فيما يلي قائمة بالأطعمة التي تساعد على تقليل خطر الجلوكوما.
1. السمك
تحتوي الأسماك مثل التونة والسلمون والماكريل على أحماض أوميغجا 3 الدهنية التي تساعد على تحسين إمداد الدم بالعين ومنع تلف الأعصاب البصرية .
2. البرتقال
، تبين أن النساء اللائي تناولن أكثر من حصتين من البرتقال الطازج في الأسبوع معرضات لخطر الزرق بشكل منخفض مقارنة بالنساء اللائي تناولن حصص أقل في الأسبوع.
3. الجزر
يساعد في تقليل خطر الجلوكوما. تقول الدراسة أيضًا أن الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين A و C والكاروتين مفيدة جدًا في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض العين.
4. الخوخ
النساء اللائي يتناولن وجبة واحدة على الأقل من الخوخ المعلب أو المجفف في الأسبوع يتعرضن لخطر الإصابة بتشخيص الجلوكوما بنسبة 47 ٪ مقارنة بالنساء اللائي يستهلكن أقل
6. السبانخ
الكاروتينات في السبانخ تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم مما يساعد على تحسين صحة العين وحماية البقعة من التلف.
7. الكرفس
يحتوي هذه الخضروات على نسبة عالية من النترات الغذائية ، وفقًا لفيتامين (أ) و (ج). تشير دراسة إلى أن استهلاك النترات الغذائية العالية يساعد على تقليل خطر الإصابة بالجلكوما وتقليل ضغط العين المرتفع داخل العين.
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