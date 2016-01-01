كيفية إخراج الزكاة على الودائع البنكية ؟ .. إنه من المعلوم أنّ الزّكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وفرض فرضه الله على المسلمين عند توافر شروطها، ومن شروط وجوب الزّكاة بلوغ المال النّصاب، والنّصاب هو مقدار المال الذي لا تجب الزّكاة في أقلَّ منه، وهو يختلف بحسب نوع المال؛ فنصاب الزّكاة في الذّهب "85" جرامًا من الذّهب عيار"21" أو ما يعادله من الأموال السائبة، وفي الفضة "595" جرامًا.
وتجب الزكاة على المسلم إذا بلغ المال النّصاب وتحققت شروط الزّكاة الأخرى فيه، فيجب إخراج 2.5% من المال، وهناك ثمانية أشخاص يستحقون الزكاة، ورد ذكرهم في القرآن الكريم باعتبارهم مصارفها
المستحقون للزكاة ورد ذكرهم في قول الله عز وجل في كتابه العزيز: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (الآية 60 من سورة التوبة).
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التعليقات على كيفية إخراج الزكاة على الودائع البنكية؟.. الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة
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