كشفت دراسة أمريكية حديثة أن مركبا طبيعيا موجودا في الكرنب والخضراوات الصليبية، مثل اللفت والقرنبيط، يمكنه محاربة مرض الكبد الدهني.
ونقلت مجلة "ساينس ديلي" الأمريكية عن دراسة أجراها مركز تكساس للأبحاث الزراعية أنه يمكن السيطرة على مرض الكبد الدهني بواسطة مركب الإندول، وهو مركب طبيعي موجود في بكتيريا الأمعاء وفي بعض الخضراوات.
وقال العلماء إن هذا المركب الطبيعي يمكن أن يؤدي إلى علاجات جديدة أو تدابير وقائية لمرض الكبد الدهني، مؤكدين أن تغيير النظام الغذائي يمكن أن يساعد في منع أو علاج الأمراض وتحسين رفاهية الفرد.
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التعليقات على مأكولات طبيعية تحارب «الكبد الدهني»
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