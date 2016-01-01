بشروط مجلس الإدارة .. الأهلي يعرض على رباعي الفريق تجديد عقودهم

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لاعبو الاهلي


أكد الإعلامي سيف زاهر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر تجديد عقود رباعي الفريق الأول " أحمد فتحي وليد سليمان وشريف إكرامي ،وحسام عاشور"، ولكن بشروط حاسمة".

وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون سبورت"، :" النادي الأهلي عرض علي رباعي الفريق الأول بتجديد عقودهم لمدة موسم واحدة فقط".

ومن جهة أخرى سيف زاهر على تجديد عقود رباعي الأهلي قائلا:" رباعي النادي الأهلي من وجهة نظري يجب تجديد عقودهم لمدة موسمين وليس موسم واحد فقط نظرا لامكانياتهم الخارقة داخل الفريق".

وتابع:" شريف إكرامي تعامل مع النادي الأهلي بكل احترافية وأبلغ الجميع قبل مغادرته الفريق من أجل توازن الفريق ".

المصدر: elbalad

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