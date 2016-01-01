بشروط مجلس الإدارة .. الأهلي يعرض على رباعي الفريق تجديد عقودهم



لاعبو الاهلي لاعبو الاهلي



أكد الإعلامي سيف زاهر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر تجديد عقود رباعي الفريق الأول " أحمد فتحي وليد سليمان وشريف إكرامي ،وحسام عاشور"، ولكن بشروط حاسمة".



وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون سبورت"، :" النادي الأهلي عرض علي رباعي الفريق الأول بتجديد عقودهم لمدة موسم واحدة فقط".



ومن جهة أخرى سيف زاهر على تجديد عقود رباعي الأهلي قائلا:" رباعي النادي الأهلي من وجهة نظري يجب تجديد عقودهم لمدة موسمين وليس موسم واحد فقط نظرا لامكانياتهم الخارقة داخل الفريق".

قد يعجبك أيضا...

وتابع:" شريف إكرامي تعامل مع النادي الأهلي بكل احترافية وأبلغ الجميع قبل مغادرته الفريق من أجل توازن الفريق ".