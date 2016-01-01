ظهرت اليوم في إحدى مدارس القاهرة الجديدة مشاهد لتلاميذ يرتدون كمامات أثناء تواجدهم بالمدرسة، وذلك في ظاهرة تحدث لأول مرة بالتزامن مع انتشار وباء كورونا الجديد في عدد من الدول.
وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح مع بداية الفصل الدراسى الثاني بجميع المدارس، لتعريف الطلاب بالأمراض المنتشرة، مثل كورونا ومخاطره على صحة الإنسان.
وقالت وزارة التربية والتعليم إنه تنفيذا لمبادرة 100 مليون صحة ، سيتم عمل المسح القومي الشامل لأمراض الانيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية اعتبارا من 10 فبراير 2020 ، في جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة عربي و لغات والدولية والتربية الخاصة والتعليم المجتمعي والوافدين .
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التعليقات على ارتداء الكمامات في مدارس القاهرة الجديدة خوفا من كورونا
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