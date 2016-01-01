

شاهد أجواء عودة الدراسة في المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد شاهد أجواء عودة الدراسة في المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد

تشهد المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد الآن، انتظاما من الطلاب والمعلمين في أول يوم دراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020.



ووقف الطلاب والمعلمون في طابور الصباح بالمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد، وحرصت إدارة المدرسة على تقديم بعض النصائح والإرشادات الصحية للطلاب للحماية من انتشار الأمراض والأوبئة، وذلك على لسان مديرة المدرسة.



وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت أنها أصدرت تعليمات للمديريات التعليمية توصي بمتابعة الاشتراطات الصحية واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة الطلاب من خلال التنسيق مع مديريات وزارة الصحة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها أصدرت كذلك تعليمات توصي المديريات التعليمية بالتنسيق مع مديري الأمن بالمحافظات لإعداد خطط لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف الدوريات الراكبة، لتوفير المناخ الآمن للطلاب طوال فترة الدراسة.كما شددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بحسن معاملة أولياء الأمور، وتجنب الصدام معهم وتخصيص مواعيد لزيارتهم بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمداخل المدارس.جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020، لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي يبدأ من 8 فبراير 2020 حتى 4 يونيو 2020.وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 2 مايو 202، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 6 يونيو 2020.







