نشرت لوسيد التشويقة الأولى لسيارتها الكهربائية الأولى والتي تحمل اسم Air.
لوسيد التي تستثمر فيها السعودية مليار دولار تستعد للكشف عن أولى سيارتها تحت اسم Air في الأشهر القليلة المقبلة، وقامت الشركة الأمريكية المنافسة لتيسلا بنشر الفيديو التشويقي الأول والكشف عن تفاصيل رسمية خاصة بـ Air. أبرز ما يميز لوسيد Air هي الفخامة اللامتناهية التي ستأتي بها وسوف تكون منافسة مباشرة لمرسيدس S-Class وبي ام دبليو الفئة السابعة وتيسلا موديل S وأخيراً بورش تايكان بسعر يزيد عن 100 ألف دولار.
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التعليقات على لوسيد تشوقنا لسيارتها الإنتاجية لأول مرة
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