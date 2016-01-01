

لوسيد تشوقنا لسيارتها الإنتاجية لأول مرة لوسيد تشوقنا لسيارتها الإنتاجية لأول مرة

نشرت لوسيد التشويقة الأولى لسيارتها الكهربائية الأولى والتي تحمل اسم Air.



لوسيد التي تستثمر فيها السعودية مليار دولار تستعد للكشف عن أولى سيارتها تحت اسم Air في الأشهر القليلة المقبلة، وقامت الشركة الأمريكية المنافسة لتيسلا بنشر الفيديو التشويقي الأول والكشف عن تفاصيل رسمية خاصة بـ Air. أبرز ما يميز لوسيد Air هي الفخامة اللامتناهية التي ستأتي بها وسوف تكون منافسة مباشرة لمرسيدس S-Class وبي ام دبليو الفئة السابعة وتيسلا موديل S وأخيراً بورش تايكان بسعر يزيد عن 100 ألف دولار.





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في حديث صحفي للرئيس التنفيذي للشركة قال السيد Peter Rawlinson أن لوسيد Air قادمة بنظام بطاريات بقدرة 900 فولت يتفوق على بورش تايكان وتيسلا موديل S وبمدى يزيد عن 400 ميل وبفخامة كبيرة جداً وأضاف بيتير أن تيسلا لم تكتسح السوق حتى الآن فما زال هنالك مجال للمنافسة والتفوق عليها بكل تأكيد.ستتوفر السيارات الأولى من لوسيد Air بنسخة Dream الخاصة تقديراً للزبائن الأوليين وستأتي بلمسات خاصة بكل تأكيد.