صحة الكبد وتنظيم سكر الدم .. ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟
يعد القرنفل من أشهر التوابل، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات، ومضادات الأكسدة ، ويساعد على التخلص من الالتهابات ، ومضاد للفيروسات
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky"من فوائد للقرنفل إليكم أبرزها...
- تعزيز المناعة
يعد القرنفل مصدرًا جيدًا لفيتامين ج ، وهو مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الماء يسهم في الدفاع المناعي عن طريق العمل كحاجز ضد مسببات الأمراض والإجهاد التأكسدي
-تعزيز صحة الفم
يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم تساعد في تقليل شدة البلاك والتهاب اللثة وأمراض اللثة الأخرى في الفم
- تحسين صحة الكبد
يعد القرنفل من المركبات الحيوية ذو خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكن أن يساعد في الحماية من إصابة الكبد ومواجهة علامات تليف الكبد.
أقرأ أيضًا
ألم المعدة والتعرق.. أسباب لن تصدقها للإصابة بالضغط العصبي
بديل للأدوية.. 3 حيل تساعد في التخلص من هشاشة العظام
- تنظيم السكر فى الدم
وجود الأوجينول في القرنفل يمكن أن يبقي مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، ويمكن لهذا المركب أن يرفع إفراز الأنسولين ، ويحسن تحمل الجلوكوز ووظائف خلايا بيتا ، وبالتالي يخفض مستويات الجلوكوز في الدم
- تعزيز الهضم
يمتلك القرنفل العديد من المركبات النشطة بيولوجيا والتي تحفز إفراز الإنزيمات الهضمية وتساعد في تسريع عملية الهضم.
التعليقات على صحة الكبد وتنظيم سكر الدم .. ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق