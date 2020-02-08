بـ مكون فى المنزل.. تخلصي من الشعر الوبري والرؤوس السوداء نهائيًا

يساعد الجلاتين على تنقية البشرة، وإزالة الرؤوس السوداء، والتخلص من الشعر الخفيف المتواجد، كما يساعد على تفتيح البشرة ونضارتها.
ووفقًا لموقع "boldsky" إليكى طريقة أستخدام ماسك الجيلاتين
المكونات:-
1 ملعقة كبيرة من الجيلاتين.
2 ملعقة كبيرة من الحليب.
قطرة واحدة من زيت اللافندر.
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