أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020

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أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 9 فبراير 2020، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 687 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

سعر جرام الذهب عيار 21
وسجلت أسعار الذهب اليوم، الأحد 9 فبراير 2020، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 687 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 785 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18
وبلغ سعر جرام الذهب اليوم، الأحد، عيار 18، حوالى 589 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 458 جنيها.

السعر العالمي للذهب
بينما سجل السعر العالمى للذهب حوالى 24418 جنيها للأوقية.

الجنيه الذهب
أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5496 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا للشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة.

المصدر: صدى البلد

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