الخيار يسجل 6 جنيهات .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 9-2- 2020

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الخيار يسجل 6 جنيهات .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 9-2- 2020

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأحد 9-2- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 5 جنيهات
البطاطس 5 جنيهات
الخيار 6 جنيهات
الثوم 11 جنيهًا
الجزر 3.5 جنيه
البصل 6 جنيهات
الفاصوليا 12 جنيهًا
الكوسة 9 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر
البرتقال 6 جنيهات
جوافة 7.5 جنيه
الموز 10 جنيهات
الفراولة 12 جنيهًا

المصدر: صدى البلد

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