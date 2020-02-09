

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 9-2-2020 سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 9-2-2020

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأحد 9 فبراير 2020، أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.



وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الأحد 9 فبراير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:



سعر الدولار والعملات الأجنبية

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