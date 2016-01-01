إحالة مسئول أمن مدرسة بالفيوم للتحقيق.. ما السبب؟



إدارة سنورس التعليمية إدارة سنورس التعليمية



قرر الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم إحالة مسئول أمن مدرسة كمال بركات الرسمية للغات بإدارة سنورس التعليمية للتحقيق، بسبب التقاعس في أداء العمل الوظيفي، وعدم تواجده فى النوبتجية، أثناء متابعة وكيل تعليم الفيوم للمدرسة عصر اليوم.



كان وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم قد قام بزيارة مفاجئة اليوم الى مدارس أدارة سنورس التعليمية ، للأطمئنان على العملية التعليمية و لبدء التيرم الثانى من العام الدراسى 2019/2020.



وفوجئ وكيل المديرية فى مدرسة كمال بركات الرسمية للغات بمركز سنورس بغياب مسئول أمن المدرسة عن النوبتجية، وتركه للمدرسة دون وجود بديل له، فقرر وكيل المديرية احالته للتحقيق فورا .

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صرح الدكتور محمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بأنه لا تهاون مع اى مقصر فى العملية التعليمية ، سواء قيادة تعليمة او معلم او عامل أو مسئول أمن .