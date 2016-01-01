قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية لـ"صدى البلد"، ان يتعرض الطفل في المدرسة للكثير من المضايقات، تقع تحت بند التنمر، ومن اولى خطوات التي يجب تتبعها الأم قبل عودة الابناء إلى المدرسة، هو الحديث معهم عن التنمر، وكيفية التعامل معه.
وتابع ان يجب تحديد الاشخاص الذين يتنمرون على الطفل لمعرفة الأسباب لكيفية التعامل مع الموقف.
وأضاف ان التنمر المدرسي لا يصدر من الطلاب بين بعضهم فقط، ولكن يمكن أن يصدر من المُعلمين، او سائق الاتوبيس المدرسي، والتعامل مع الطالب بشكل ساخر.
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التعليقات على قبل ما يرجع المدرسة.. كيفية التعامل مع التنمر
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