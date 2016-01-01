قبل ما يرجع المدرسة.. كيفية التعامل مع التنمر



التنمر المدرسي التنمر المدرسي



قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية لـ"صدى البلد"، ان يتعرض الطفل في المدرسة للكثير من المضايقات، تقع تحت بند التنمر، ومن اولى خطوات التي يجب تتبعها الأم قبل عودة الابناء إلى المدرسة، هو الحديث معهم عن التنمر، وكيفية التعامل معه.



وتابع ان يجب تحديد الاشخاص الذين يتنمرون على الطفل لمعرفة الأسباب لكيفية التعامل مع الموقف.



وأضاف ان التنمر المدرسي لا يصدر من الطلاب بين بعضهم فقط، ولكن يمكن أن يصدر من المُعلمين، او سائق الاتوبيس المدرسي، والتعامل مع الطالب بشكل ساخر.

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وأردف ان عند شكوى الابن من المتنمرين في المدرسة، يجب ان اتخاذ اللازم اول بأول والاتجاه نحو المدرسة لتقديم شكوى للمختصين.خطوات ما بعد التنمر مع الإبن:- تهدئة الموقف.- عدم اللوم عليه.- الشعور بالأمان.- التواصل مع اولياء الامور الاخرى.