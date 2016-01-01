شاهد .. لحظة وصول الرئيس السيسى للعاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى القمة الإفريقية



لحظة وصول الرئيس السيسى لاثيوبيا لحظة وصول الرئيس السيسى لاثيوبيا



استقبلت رئيسة أثيوبيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحظة وصوله إلى العاصمة الإثيوبية بمطار أديس أبابا؛ للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي التي ستعقد يومي ٩ و ١٠ فبراير الجاري، وسيقوم الرئيس بتسليم الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن نشاط الرئيس في أديس أبابا يتضمن المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلًا عن قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.



وسوف يعقد الرئيس على هامش القمة الأفريقية لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.

